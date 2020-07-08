Инспектор ГИМС: Пскову нужны три-четыре оборудованных пляжа

19:09, 08 июля 2020, ПАИ

Пскову нужны три-четыре оборудованных пляжа в черте города, уверен государственный инспектор ГИМС МЧС России по Псковской области Иван Старыш. Своё мнение он озвучил в эфире ПАИ-live.

«В Пскове надо, чтобы было 3-4 оборудованных пляжа в пределах города, но тут, конечно, дело за городскими властями, за предпринимателями», - омтетил Иван Старыш.

По его словам, зачастую псковичи вынужденно купаются в необорудованных и опасных местах, где дно не обследовано, где нет спасателей и спасательного оборудования. «Вот, например, купаются даже у Степановского лужка, хотя там сточная труба выходит, но это никого не останавливает. Вода в реке вообще не такая чистая, как хотелось бы, поэтому после купания надо обязательно принимать душ», - посоветовал Иван Старыш.

«Многие купаются, не умея плавать. За шкирку пока никого вытаскивать не приходилось. Мы стараемся к купальщикам, которые заплывают за буйки стараемся подходить аккуратно, чтобы не напугать. Все реагируют по-разному, кто-то огрызается, кто-то реагирует спокойно. А вообще предупреждаем заранее - издалека, просим не пробовать свои силы и не переплывать через реку. Это под силу только спортсменам. Отдыхать на воде тоже надо уметь», - подчеркнул Иван Старыш.

По его словам, помимо бравады относительно дальних заплывов бич псковских купальщиков - пьянство. «После этого в воде точно делать нечего, так как у пьяного человека чувство опасности притупляется», - отметил инспектор.