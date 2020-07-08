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Общество

Гидроциклам запрещено появляться в акватории Великой в черте Пскова

Гидроциклам запрещено появляться в акватории Великой в черте Пскова, напомнил государственный инспектор ГИМС МЧС России по Псковской области Иван Старыш в эфире ПАИ-live.

«В черте города по постановлению им запрещено кататься. И к пляжу запрещается подходить ближе чем на 100 метров, а у нас ширина реки всего 150 метров, если он посередине идёт, то уже нарушает закон. Думаю, для гидроциклов надо определить районы для сбора и катания. Мы предлагали псковским гидроциклистам объединиться, выбрать лидера, котрый отстаивал бы их права, но пока они с этим не торопятся», - констатировал инспектор.

Иван Старыш также отметил, что инспекторы ГИМС за гидроциклистами не гоняются. «Во-первых, чтобы не натворить дел, во-вторых, у катера ГИМС всего 85 лошадиных сил, а у самого захудалого гидроцикла - 260, - пояснил Иван Старыш. - Стараемся действовать с помощью убеждения. Есть информация и о незарегистрированных гидроциклах, в этом сезоне нам такие не попадались, но они точно есть. В ближайшее время проведём рейд на эту тему».

Если гидроциклам вход на реку запрещён, то резиновые лодки с мотором в акватории Великой находиться могут. «Важно только не плыть по судовому ходу и не стоять посреди реки», - уточнил инспектор.

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