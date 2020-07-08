Больше всего коронавирус сказывается на работе сердца и лёгких

07:26, 09 июля 2020, ПАИ

Новая коронавирусная инфекция больше всего сказывается на работе сердца и легких, особенно если речь идет о тяжелой форме заболевания. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Мы видим, что те, кто перенесли коронавирусную инфекцию, особенно в тяжелой форме, конечно же нуждаются в реабилитации. Наиболее уязвимыми органами и системами стали, легкие. Вторая значимая проблема, которая тоже требует помощи медицинского работника, это поражение сердца, в частности, [наблюдаются] миокардиты у переболевших людей», - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1».

Перенесшим инфекцию не рекомендуется сразу приступать к тяжелым физическим нагрузкам из-за истощения организма. «Плюс перенесенное заболевание не позволяет восстановить функционал и жизненную емкость легких», - подчеркнул он.