0
11:25
Музейщики провели для СМИ экскурсию по отреставрированным башням Псковского кремля
11:16
Депутат Госдумы Александр Козловский в прямом эфире ПАИ-live: что после поправок
10:49
33 человека умерло от коронавируса в Псковской области
10:45
За сутки количество вылечившихся от коронавируса псковичей почти в два раза больше, чем заражённых
10:40
3 174 жителя Псковской области заразились коронавирусом
10:36
«Псковпассажиравтотранс» получит новые автобусы в течение 2020 года
09:45
Великолукским соцработникам подарили велосипеды
Еще новости
Общество

Второй этап операции «Мак-2020» стартует в Псковской области 10 июля

Второй этап оперативно-профилактической операции «Мак-2020» пройдёт в Псковской области с 10 по 19 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (статья 231 УК РФ), и административная ответственность за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

«Уважаемые граждане! Обратите особое внимание на свои дачные участки. Нередко наркозависимые лица высаживают мак на чужих грядках, а затем приходят собирать «урожай». Практически все сорта мака содержат наркотические вещества!» – добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Музейщики провели для СМИ экскурсию по отреставрированным башням Псковского кремля
09 июля 2020
Музейщики провели для СМИ экскурсию по отреставрированным башням Псковского кремля
Депутат Госдумы Александр Козловский в прямом эфире ПАИ-live: что после поправок
09 июля 2020
Депутат Госдумы Александр Козловский в прямом эфире ПАИ-live: что после поправок
33 человека умерло от коронавируса в Псковской области
09 июля 2020
33 человека умерло от коронавируса в Псковской области
За сутки количество вылечившихся от коронавируса псковичей почти в два раза больше, чем заражённых
09 июля 2020
За сутки количество вылечившихся от коронавируса псковичей почти в два раза больше, чем заражённых
3 174 жителя Псковской области заразились коронавирусом
09 июля 2020
3 174 жителя Псковской области заразились коронавирусом
«Псковпассажиравтотранс» получит новые автобусы в течение 2020 года
09 июля 2020
«Псковпассажиравтотранс» получит новые автобусы в течение 2020 года
Великолукским соцработникам подарили велосипеды
09 июля 2020
Великолукским соцработникам подарили велосипеды
В Пскове на улице Поземского затопило археологический раскоп
09 июля 2020
В Пскове на улице Поземского затопило археологический раскоп

Идет загрузка...