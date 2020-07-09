Второй этап операции «Мак-2020» стартует в Псковской области 10 июля

10:13, 09 июля 2020, ПАИ

Второй этап оперативно-профилактической операции «Мак-2020» пройдёт в Псковской области с 10 по 19 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (статья 231 УК РФ), и административная ответственность за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

«Уважаемые граждане! Обратите особое внимание на свои дачные участки. Нередко наркозависимые лица высаживают мак на чужих грядках, а затем приходят собирать «урожай». Практически все сорта мака содержат наркотические вещества!» – добавили в ведомстве.