Поезд Великие Луки – Псков будет востребован – Козловский
Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», уроженец Великих Лук Александр Козловский считает, что новый поезд, который свяжет Псков с южной столицей региона, будет востребован. Об этом он заявил в эфире ПАИ-live 9 июля.
Александр Козловский отметил, что в детстве не так часто бывал в Пскове из-за удаленности родного города от областного центра.
Спикер отметил правильное направление работы псковского губернатора: Псков соединяется со столицей, с Санкт-Петербургом и другими крупными городами, и при этом обеспечивается внутрирегиональная транспортная доступность.
По мнению Александра Козловского, новый маршрут будет способствовать развитию внутреннего туризма в Псковской области.