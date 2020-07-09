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Общество

Поезд Великие Луки – Псков будет востребован – Козловский

Фото: Андрей Степанов.

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», уроженец Великих Лук Александр Козловский считает, что новый поезд, который свяжет Псков с южной столицей региона, будет востребован. Об этом он заявил в эфире ПАИ-live 9 июля.

Александр Козловский отметил, что в детстве не так часто бывал в Пскове из-за удаленности родного города от областного центра.

Спикер отметил правильное направление работы псковского губернатора: Псков соединяется со столицей, с Санкт-Петербургом и другими крупными городами, и при этом обеспечивается внутрирегиональная транспортная доступность.

По мнению Александра Козловского, новый маршрут будет способствовать развитию внутреннего туризма в Псковской области.

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