На 94 млн больше потратят на ремонт дорог в Пскове

14:04, 09 июля 2020, ПАИ

Глава города Елена Полонская анонсировала предстоящие изменения в бюджете города – увеличение статьи расходов по ремонту дорог. О некоторых вопросах, которые рассмотрят депутаты на 40-й сессии городской Думы, рассказала Елена Полонская в эфире ПАИ-live 9 июля.

Так, расходы на ремонт дорог, улиц и дворов в Пскове увеличились на 94 миллиона рублей. Соответствующие изменения отразятся в городском бюджете.

Кроме того, депутаты рассмотрят три кандидатуры на звание почетного гражданина города Пскова. К примеру, общественный совет поддержал кандидатуру хирурга Псковской областной больницы.

Также городской думе предстоит согласовать кандидатуру директора «Псковских тепловых сетей». В мае и. о. директора «Псковских тепловых сетей» стал Игорь Максимов.