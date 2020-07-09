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Общество

Две новые спортивные лодки-одиночки экстра-класса приобретёт Псковская область

Школа высшего спортивного мастерства региона – ГБУ «Центр спортивной подготовки Псковской области» инициировал закупку двух профессиональных лодок, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Лодки будут приобретены для отделения гребли Центра спортивной подготовки для кандидатов в Олимпийскую сборную по академической гребле Павла Сорина и Александра Матвеева.

Стоимость контракта составляет 2 млн 36 тысяч рублей. Лодки поступят в Псков осенью. Поставщик – калининградская фирма ООО «Барка Плюс». По техническому заданию корпус лодки должен быть монолитным из карбона. Длина лодки – не более 8,33 метра, вес не более 14 килограммов. Гарантия – 12 месяцев со дня поставки. Закупка осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках региональной программы развития физической культуры и спорта. Решение о выделении дополнительных средств для приобретения лодок принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прошлом году.

8 июля во время рабочего визита в Псков президент всероссийской федерации гребного спорта Алексей Свирин высоко оценил уровень псковских сборников, назвав Павла Сорина одним из лидеров национальной команды, а Александра Матвеева – мощно прогрессирующим юниором. Алексей Свирин выразил надежду, что псковичи смогут претендовать на медали в Токио.

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