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Общество

1 августа в Москве откроются кинотеатры и концертные залы

Кинотеатры, концертные залы и театры откроются в столице России 1 августа. Об этом говорится в новом указе мэра Сергея Собянина от 9 июля.

С 1 августа разрешается возобновить работу театрам, кинотеатрам и концертным залам, в которых не более 3000 посадочных мест. Заполненность зала не должна превышать 50%. С этой же даты 50% зрителей от максимальной вместимости трибун смогут присутствовать на спортивных соревнованиях.

Уже с понедельника, с 13 июля, в Москве отменяется обязательный масочный режим на улицах. Но необходимость использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медучреждениях и магазинах остается.

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