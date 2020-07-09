1 августа в Москве откроются кинотеатры и концертные залы

14:58, 09 июля 2020, ПАИ

Кинотеатры, концертные залы и театры откроются в столице России 1 августа. Об этом говорится в новом указе мэра Сергея Собянина от 9 июля.

С 1 августа разрешается возобновить работу театрам, кинотеатрам и концертным залам, в которых не более 3000 посадочных мест. Заполненность зала не должна превышать 50%. С этой же даты 50% зрителей от максимальной вместимости трибун смогут присутствовать на спортивных соревнованиях.

Уже с понедельника, с 13 июля, в Москве отменяется обязательный масочный режим на улицах. Но необходимость использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медучреждениях и магазинах остается.