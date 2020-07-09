Псковские пенсионеры поучаствовали в чемпионате России по компьютерному многоборью

16:20, 09 июля 2020, ПАИ

9 июля состоялся финал 10-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров – крупнейших в России компьютерных соревнований для людей старшего поколения. В киберсоревнованиях приняли участие пожилые люди, прошедшие обучение в рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии.

Пенсионеры состязались за награды в личном первенстве в категориях «начинающие» и «уверенные» пользователи, а также за командное место в общероссийском зачете.

Право представить Псковскую область в финале получили победители регионального этапа соревнований в номинации «Начинающий пользователь» Евгения Сумедова (Псковский район) и Сергей Маркелов (Печорский район), в номинации «Уверенный пользователь» Виктор Мартюк (Псковский район) и Светлана Ронова (Дедовичский район).

В этом году чемпионат проводится дистанционно в онлайн-формате. Участники финала состязались из дома. Они продемонстрировали работу с поисковыми системами и электронными ресурсами Пенсионного фонда, прошли проверку знаний по интернет-безопасности.

Также в рамках заочного тура все финалисты выполнили домашнее задание – презентацию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Впереди – подведение итогов и награждение победителей.

«Компьютерная грамотность среди пенсионеров сегодня достигла высокого уровня. Если раньше люди старшего возраста осваивали базовые навыки работы с компьютером, то сейчас они заинтересованы в практическом применении интернета, например для оплаты услуг ЖКХ, записи в поликлинику, а также для создания видеороликов и собственных блогов», – отметила региональный координатор партпроекта «Старшее поколение», депутат Псковского областного Собрания, управляющий УПФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Организатором мероприятия выступает Союз пенсионеров России при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и Пенсионного фонда России.