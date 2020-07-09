Кто, когда и какие меры поддержки может получить в Псковской области из-за коронавируса

17:27, 09 июля 2020, ПАИ

В Псковской области действуют дополнительные меры региональной социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по социальной защите.

Профильный комитет разъяснил жителям Псковской области виды, сроки, меры, порядок и условия получения мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, в регионе действуют три меры социальной поддержки населения. Первая предназначена для одинокопроживающих граждан от 65 лет, вторая – для малоимущих семей, третья – для малоимущих одинокопроживающих граждан.

Размер выплаты по каждой из мер поддержки составляет пять тысяч рублей. Выплаты производятся за период действия ограничительных мероприятий: апрель и май. Заявления на выплаты во всех трёх случаях можно подать до 21 июля 2020 года через МФЦ или напрямую в органы социальной защиты населения.

Более подробно о мерах поддержки можно узнать в районных центрах социального обслуживания.