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Общество

Загадки и пазлы для детей о реке Великой составили псковские библиотекари

Псковская детская библиотека «Радуга» разработала онлайн-игротеку «Река Великая - наша гордость», в которой участникам предлагается вспомнить о том, какие у реки Великой есть притоки, решить загадки про виды псковских промысловых рыб и собрать пазлы с изображением мостов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, игротеку создали в рамках Международного фестиваля «Река Великая. Традиции, культура, экология».

Увлекательные задания можно выполнить на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова.

В пресс-службе также напомнили, что на сайте псковских библиотек можно посмотреть путеводитель по садам и паркам Пскова. Он опубликован в трёх вариантах: в виде интерактивной карты, как аудиогид и в форме электронного путеводителя.

Кроме того, посетителям сайта в любое время доступна электронная версия книги «Во славу павших, во имя живых», которая рассказывает о памятных местах Пскова, связанных с Великой Отечественной войной.

Также библиотекари Пскова предлагают всем желающим виртуальную видеоэкскурсию по дендропарку возле Мирожского монастыря и Ботаническому саду. Онлайн-путешествие разработали к 140-летию со дня его открытия.

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