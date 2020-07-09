Массовые мероприятия в Псковской области запрещены до 28 июля

19:46, 09 июля 2020, ПАИ

В Псковской области запрещены массовые мероприятия до 28 июля. Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников внес в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

До 28 июля также будут закрыты для посещения граждан ночные клубы, кинотеатры, СПА-салоны, солярии, сауны, стадионы, детские игровые комнаты и развлекательные учреждения.

Продлевается запрет на самостоятельное посещение несовершеннолетними торговых центров и комплексов. Сохраняются требования к организации работы учреждений, осуществляющих розничную торговлю и оказание услуг, стоматологических клиник, а также религиозных организаций. Пролонгированы на срок по 28 июля и обязательства по соблюдению социальной дистанции, масочного режима.

При этом самоизоляция граждан старше 65 лет сохраняет рекомендательный характер.