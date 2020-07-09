Запрет на посещение стадионов отменили в Псковской области

19:53, 09 июля 2020, ПАИ

Запрет на посещение стадионов и открытых спортивных площадок отменили в Псковской области. Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников внес в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Граждане могут пользоваться уличным спортивным инвентарем, а во время прогулок — скамейками, беседками и иными элементами благоустройства.

Кроме этого, могут возобновить работу спортивные клубы и фитнес-залы, расположенные в торгово-развлекательных центрах.

Посещение детских игровых площадок по-прежнему запрещено.

С соблюдением санитарно-эпидемиологических требований могут работать и организации, осуществляющие спортивную подготовку. Запрет сохраняется на групповые тренировки в помещениях спортивных школ по контактным видам спорта, кроме командных.

Спортсменам контактных видов спорта (бокс, самбо, дзюдо и др) разрешены групповые тренировки на улице или индивидуальные в зале.