3 200 жителей Псковской области заразились коронавирусом
3 200 жителей Псковской области заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram. За сутки коронавирус подтвердили у 26 человек.
Всего выздоровели 1 423 человека (за сутки – 51), умерли – 33. Специалисты провели 51 876 исследований на коронавирус (за сутки – 744).
«Негативных изменений нет, – отметил губернатор. – Выздоровевших снова почти в два раза больше заболевших. В активных очагах также спокойно (+0). Сохраняйте бдительность, берегите себя и соблюдайте все требования Роспотребнадзора. Это позволит в ближайшее время перейти ко второму этапу снятия ограничений».