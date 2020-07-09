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Общество

3 200 жителей Псковской области заразились коронавирусом

Фото Дарьи Хватковой

3 200 жителей Псковской области заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram. За сутки коронавирус подтвердили у 26 человек.

Всего выздоровели 1 423 человека (за сутки – 51), умерли – 33. Специалисты провели 51 876 исследований на коронавирус (за сутки – 744). 

«Негативных изменений нет, – отметил губернатор. – Выздоровевших снова почти в два раза больше заболевших. В активных очагах также спокойно (+0). Сохраняйте бдительность, берегите себя и соблюдайте все требования Роспотребнадзора. Это позволит в ближайшее время перейти ко второму этапу снятия ограничений».

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Возможность полного открытия псковских ресторанов обсудят на следующей неделе 3 200 жителей Псковской области заразились коронавирусом Режим самоизоляции отменили для прибывающих в Псковскую область Профилактические медицинские осмотры возобновили в Псковской области В Псковской области сняли ограничение по неполному заселению гостиниц Псковские детские сады возобновляют полноценную работу Запрет на посещение стадионов отменили в Псковской области Массовые мероприятия в Псковской области запрещены до 28 июля Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области» 548 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
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