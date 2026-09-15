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Общество

Вера Емельянова посетила с рабочим визитом Красногородский округ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова посетила с рабочим визитом образовательные, культурные и спортивные объекты в Красногородском муниципальном округе. Об этом пишет районная газета «Заря».

Фото здесь и далее Светланы Павловой

Ключевым пунктом визита стал осмотр результатов капитального ремонта Красногородской школы-интерната «Агрошкола», выполненного в 2022 году в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» госпрограммы «Развитие образования». На обновление здания было направлено более 40 миллионов рублей. Как рассказала директор учреждения Елена Зуева, работы охватили практически все конструктивные элементы – от фундамента и кровли, была проведена полная внутренняя отделка и замена инженерных коммуникаций.

Особое внимание Вера Емельянова уделила учебным пространствам: она осмотрела учебные кабинеты, мастерские и класс декоративно‑прикладного искусства и отметила современное оборудование, которое используется для обучения и развития воспитанников.

Важной частью программы визита стало посещение школьного музея. Руководитель музея, педагог Валентина Андреева представила обновлённые экспозиции и рассказала о краеведческой работе коллектива. В этом году музей «Агрошколы» вышел в финал Всероссийского конкурса школьных музеев общества «Знание» (проект реализуется по поручению президента РФ при поддержке Минпросвещения России). В октябре делегация школы отправится в Москву на итоговые испытания форума «Память жива». Вера Емельянова пожелала коллективу успеха в финале и оставила памятную запись в Книге почётных гостей музея.

Не менее значимым объектом осмотра стала новая спортивная инфраструктура. На площадке площадью 800 квадратных метров дети активно занимались волейболом. Школьники единодушно оценили объект: «Отличная площадка, и посещать её можно в любое время, а не только в учебные часы».

Директор Елена Зуева пояснила, что в 2024 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» были проведены капитальный ремонт и оснащение плоскостного спортивного сооружения на сумму 3,535 миллиона рублей: выполнено комплексное благоустройство – от земляных работ и многослойного основания (песок, щебень, бетон с армированием) до укладки полиуретанового покрытия, установки скамеек, оборудования для волейбола, баскетбола, воркаута и устройства освещения.

В завершение поездки Вера Емельянова провела рабочую встречу с главой муниципалитета Валентиной Понизовской и социальным координатором фонда «Защитники Отечества» Юлией Фёдоровой. На повестке были вопросы оказания помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, которые находятся под особым контролем правительства Псковской области.

Ранее сообщалось, что Вера Емельянова посетила с рабочим визитом Локнянский муниципальный округ.

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