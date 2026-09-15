Значение санэпидемслужбы в приграничном регионе особенно велико – Михаил Ведерников

19:59, 15 сентября 2026, ПАИ

15 сентября сотрудники и ветераны санитарно-эпидемиологической службы отмечают профессиональный праздник. Ведомство стоит на передовой защиты здоровья населения, что для приграничного региона имеет особое значение, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Служба оперативно реагирует на биологические угрозы, контролирует качество питания, безопасность условий труда и быта, защищает права потребителей. Работа специалистов в этой сфере требует глубоких знаний, высокой ответственности, дисциплины и преданности делу.

«Для нашего приграничного региона значение ведомства особенно велико. Обеспечивая санитарную охрану территории, специалисты создают надёжный заслон на рубежах страны. За строгими цифрами отчётов стоят спасённые жизни, предотвращённые эпидемии и сохранённое здоровье тысяч людей. Благодаря профессионализму, опережающему реагированию и верности лучшим традициям отечественной медицины служба успешно справляется с современными вызовами», – отметил Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Он пожелал сотрудникам и ветеранам санитарно-эпидемиологической службы крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в работе на благо жителей Псковской области.