Псковский горводоканал посетили руководители профсоюзных организаций России и Белоруссии

Диалог на равных: представители горводоканала и профсоюзов обсудили будущее рабочих профессий

19:55, 15 сентября 2026, ПАИ

Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» посетили руководители профсоюзных организаций двух стран сегодня, 15 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.



Фото: пресс-служба МП Пскова «Горводоканал»



Фото: пресс-служба МП Пскова «Горводоканал»



Фото: пресс-служба МП Пскова «Горводоканал»



Фото: пресс-служба МП Пскова «Горводоканал»



Фото: пресс-служба МП Пскова «Горводоканал»









В составе делегации были председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, глава Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания Алексей Юсиков, а также лидеры первичек из Белоруссии и Псковской области: Анастасия Горбацкая («Оршакомхоз»), Татьяна Михаленок (Псковские тепловые сети) и Любовь Семёнова (МУП ЖКХ Островского района).

Со стороны предприятия во встрече участвовали директор Константин Болотин, финансовый директор Анжелика Лясина и председатель первичной профсоюзной организации, начальник цеха очистных сооружений водопровода Максим Аксенов.

Такой формат, когда производство и профсоюз выступают вместе, наглядно показал общность интересов предприятия и коллектива. Более половины сотрудников горводоканала являются членами профсоюза, поэтому разговор о социальных гарантиях получился предметным, отметили в пресс-службе.

Участники обсудили, как коллективный договор защищает права работников и почему на стратегических предприятиях ЖКХ эта тема имеет особое значение. Отдельно затронули имидж рабочих специальностей. Общий вывод: чтобы молодёжь шла в отрасль, недостаточно говорить о стабильности – нужно показывать реальные истории роста, когда человек проходит путь от ученика до мастера или от слесаря до начальника цеха. Именно такие примеры делают профессию привлекательной.

Завершением встречи стало посещение музея истории горводоканала, который открыли два года назад к 90-летию предприятия. Гостям показали архивные фотографии, образцы оборудования разных лет и рассказы о трудовых династиях. Сильное впечатление произвели истории людей, чьими руками создавалась городская система водоснабжения и водоотведения, отметили в пресс-службе.

По итогам диалога стороны высказались за регулярный обмен мнениями и отметили его важность для развития ЖКХ. Представители профсоюзов Белоруссии подтвердили, что УП «Витебскоблводоканал» заинтересован в сотрудничестве с МП Пскова «Горводоканал» как с одним из системообразующих предприятий региона.