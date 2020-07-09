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Общество

Пять псковских школ примут участие в компании по внедрению цифровой платформы персонализированного образования

Пять общеобразовательных организаций Псковской области примут участие во всероссийской программе по внедрению цифровой платформы персонализированного образования. Об этом говорилось на рабочей встрече губернатор Михаила Ведерникова с управляющим Псковским отделением ПАО «Сбербанк» Анной Тарасенко.

 «Проект рассчитан не только на получение новых знаний, но и на закрепление навыков, повышение интереса детей к самому процессу обучения», – пояснила Анна Тарасенко. Она отметила, что уже началась онлайн-подготовка педагогов.

Регион также станет участником благотворительной акции ПАО Сбербанка по передаче устройств Smart Box. Они обеспечат доступ к платформе детей, не имеющих дома собственных девайсов.

В Псковской области будет выдано около 50 комплектов таких технических средств, которые передадут учащимся к началу учебного года. Анна Тарасенко также рассказала про организацию образовательных интенсивов «Сберкампус» на период летних каникул, с возможностью оказания грантовой поддержки.

Также стороны обсудили проект по детекции патологий легких по изображениям компьютерной томографии, который позволяет сегментировать участки пораженной ткани при вирусной пневмонии (в том числе при COVID-19). Точность исследований программного комплекса — 94%. По решению кредитной организации, программный продукт планируется установить в детской областной клинической больнице, его возможности будут апробированы и на базе Великолукской межрайонной больницы.

Говоря о проекте по аналитике и управлению туристическими потоками, Михаил Ведерников подчеркнул, что он будет проанализирован профильными специалистами, в частности, рассмотрена актуальность его использования в регионе. Соответствующее поручение дано вице-губернатору Нинель Салагаевой.

Анна Тарасенко доложила и о благотворительной работе, которая проведена кредитной организацией за три года. Особое внимание она акцентировала на созданный документальный фильм «Псков. Полет со Знаменем Победы», который, учитывая эпидемическую ситуацию, не был представлен зрителям должным образом.

Также она выступила с предложением организовать на площадке Пушкинского драмтеатра мероприятие с участием режиссера после стабилизации эпидемиологической обстановки. Глава региона поддержал предложение и обратил внимание, что тогда же жителям региона можно представить и новый фильм, посвященный 6-й роте.

Кроме этого, участники встречи обсудили результаты и возможности для расширения использования цифровых решений, созданных кредитной организацией по различным направлениям. 

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