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Общество

В российской армии создадут мобильные полки ПВО

Полки противовоздушной обороны (ПВО) мобильного резерва, укомплектованные зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь», начинает формировать Министерство обороны России, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

По их данным, в ближайшее время такие части будут сформированы в Сибири, на Дальнем Востоке и в ряде других регионов России

Полки будут вооружены зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь» на базе грузовых машин. Такие подразделения смогут быстро реагировать на возникшие угрозы, совершая марш-броски для защиты важных промышленных и социальных объектов от ударов крылатых ракет и беспилотников.

Концепция мобильного резерва ПВО была опробована ещё во времена СССР, пока в России имеется единственная такая экспериментальная часть. 

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