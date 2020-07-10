В российской армии создадут мобильные полки ПВО
Полки противовоздушной обороны (ПВО) мобильного резерва, укомплектованные зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь», начинает формировать Министерство обороны России, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
По их данным, в ближайшее время такие части будут сформированы в Сибири, на Дальнем Востоке и в ряде других регионов России
Полки будут вооружены зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь» на базе грузовых машин. Такие подразделения смогут быстро реагировать на возникшие угрозы, совершая марш-броски для защиты важных промышленных и социальных объектов от ударов крылатых ракет и беспилотников.
Концепция мобильного резерва ПВО была опробована ещё во времена СССР, пока в России имеется единственная такая экспериментальная часть.