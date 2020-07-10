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Общество

Трое псковских писателей участвуют в конкурсе «Золотой витязь»

Три псковских писателя вошли в длинный список XI Международного славянского литературного форума «Золотой витязь». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Псковскую область на литературном форуме представляют поэты Андрей Бениаминов и Вита Пшеничная, вошедшие в длинный список номинации «Поэзия», а также прозаик Анатолий Рахматуллин — в номинации «Литература по истории славянских народов».

Всего в адрес организационного комитета форума «Золотой витязь» поступило 188 произведений из России, Аргентины, Армении, Белоруссии, Болгарии, Донецкой народной республики, Италии, Китая, Луганской народной республики, Молдовы, Польши, Сербии, США и Украины.

Экспертный совет XI Международного славянского литературного форума «Золотой витязь» сформировал длинный список авторов и произведений, допущенных для участия в номинациях «Поэзия», «Проза», «Публицистика», «Литература по истории славянских народов», «Литературоведение», «Художественный перевод», «Литературные киносценарии».

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