648 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

10:30, 10 июля 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 648 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на 12 человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области в своём Instagram.

По количеству заразившихся коронавирусом в Псковской области Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (949 случаев), на третьем – Псковский район (263 случая).

Всего в Псковской области выявлено 3 200 случаев заражения коронавирусом, 1 423 человека выздоровело, 33 – умерло.