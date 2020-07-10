«Диковатый консерватизм» демонстрирует часть псковской театральной публики

10:45, 10 июля 2020, ПАИ

«Диковатый консерватизм» демонстрирует часть псковской театральной публики. Об этом в эфире ПАИ-live рассказал арт-директор Псковского академического театра драмы Андрей Пронин.

«Публика в Пскове очень разная. Город тем и отличается, что тут очень сегментированная публика. Есть самые разные зрители: продвинутые, и консервативные. Но опять-таки, в понятие «консерватизм» тоже разное вкладывается. Есть консерватизм просвещенный, когда люди понимают, о чем они говорят. Но бывает консерватизм диковатый из серии: «Что же это: мы на спектакль пришли, а вы нам каких-то плохих людей показываете. А мы же пришли к культуре приобщаться, а вы показываете... Вы же нам покажите, как вести-то себя надо: мыть руки перед едой». Такое тоже бывает», - отметил Пронин.

«Но вот все-таки ходит и много молодежи, и интеллигенция псковская. Она на самом деле такая очень даже, я бы сказал, понимающая. И понимает она даже какие-то вполне богемные вещи. Не могу сказать, что на ней какое-то провинциальное клеймо – нет. По-моему, вполне раскованные, нормальные люди», - сделал комплимент псковичам арт-директор театра.