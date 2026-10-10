V фестиваль «Праздник клюквы» прошёл в Пыталово

22:37, 10 октября 2026, ПАИ

Юбилейный, пятый фестиваль «Праздник клюквы» прошёл в Пыталово. Об этом сообщила глава Пыталовского округа Вера Кондратьева в своём канале в MAX.



Фото: из канала главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой в MAX



Фото: из канала главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой в MAX



Фото: из канала главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой в MAX



Фото: из канала главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой в MAX







Участие в празднике приняли министр культуры Псковской области Илианна Петрова и депутаты Законодательного Собрания Псковской области Надежда Васильева и Павел Гомон.

Горожане, гости и участники могли посетить мероприятия, организованные для всей семьи. Среди них – гастрономический конкурс, смотр-конкурс «Клюквенный башмачок», выставка-продажа и мастер-классы, концертная программа с выступлениями творческих коллективов, фотозоны с персонажами – Лешим, Бабой Ягой, Лягушкой, ягодами Малинкой и Черникой, а также литературная клюквенная гостиная.

Глава округа поблагодарила участников фестиваля: творческие коллективы Пыталово, команды посёлков Идрица и Палкино за участие в гастрономическом конкурсе и конкурсе «Клюквенный башмачок», коллективы «Цветной Иван», «Смолинка», Центра культуры «Юбилейный», «Ассорти», «Вдохновение», «Сказка», «Истоки», «Сюрприз», а также специалистов Пыталовского досугового объединения за участие в концертной программе.

Итоги гастрономического конкурса и награждение за участие и победы в номинациях провели вместе с министром культуры Псковской области и депутатами Заксобрания.

«Готовимся к VI «Празднику клюквы» в следующем году», – добавила Вера Кондратьева.