Песни, частушки и приезд жениха – в Пскове представят спектакль «Сад»

17:24, 12 октября 2026, ПАИ

Премьеру постановки «Сад» покажут в Пскове 15 октября. Спектакль воссоздает фрагмент традиционного свадебного обряда, который записали в Печорском районе. Показ приурочен к Году единства народов России и пройдет в рамках Покровской вечерки, сообщили ПАИ в региональном министерстве культуры.

Зрители увидят, как жених приезжает в дом невесты, услышат старинные диалоги с иносказаниями, предостережениями и пожеланиями молодым. В постановке также прозвучат свадебные песни, наигрыши и частушки.

Создатель спектакля и организатор вечера – народный коллектив «Уграда». Премьера начнется в 18:30 в Псковском областном центре народного творчества на улице Некрасова, 10.

Напомним, 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

В масштабном открытии Года единства народов России приняла участие и Псковская область. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.