Безработные жители Пскова промышляют кражами велосипедов

10:51, 10 июля 2020, ПАИ

Безработные жители Пскова промышляют кражами велосипедов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

4 июля около 13:00 в Пскове от дома по улице Пароменской похищен велосипед. В краже подозревается безработный, ранее судимый 58-летний пскович. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, велосипед изъят.

6 июля около 20:00 в Пскове от дома по улице Коммунальной совершена кража подросткового велосипеда. В результате проведенных полицией оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый. Им оказался безработный 19-летний пскович. Возбуждено уголовное дело. При обыске обнаружено и изъято два велосипеда, принадлежность которых устанавливается. Проводится расследование.