Лимоны и помидоры подешевели, а овсяные хлопья подорожали в Псковской области

11:46, 10 июля 2020, ПАИ

В Псковской области лимоны и помидоры подешевели, а овсяные хлопья подорожали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

За июнь текущего года потребительские цены в регионе снизились на 0,1%, за период с начала года выросли на 2,5%.

Продовольственные товары за июнь 2020 года подешевели на 0,6%, непродовольственные товары подорожали на 0,2, цены и тарифы на услуги также на 0,2%.

Больше всего снизились цены на лимоны – на 20,8%, помидоры – на 20,0%, чеснок – на 14,9%, лук репчатый – на 12,8%.

Среди других продовольственных товаров более всего подешевели яйца куриные – на 12,1%, рыба живая и охлажденная – на 3,7, печень говяжья – на 2,6, свинина (кроме бескостного мяса) – на 2,5, йогурт – на 2,0, кисломолочные продукты – на 1,8, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, куры охлажденные и мороженые, сыры плавленые – на 1,7, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 1,6 процента.

Наиболее всего подорожали овсяные хлопья «Геркулес» - на 4,9%, говядина бескостная – на 4,6, чай байховый пакетированный – на 3,7%.

Среди непродовольственных товаров более других подорожали ювелирные изделия – на 6,9%, перевязочные материалы – на 4,2, фотоаппараты – на 3,4, спички – на 2,1%.

Наибольшее снижение цен отмечалось на моющие и чистящие средства – на 1,1%, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары – на 0,7%.

Из услуг более всего выросли цены и тарифы на услуги железнодорожного транспорта – на 13,2%. Из бытовых услуг значительнее других подорожал ремонт холодильников всех марок – на 5,3%.

Наибольшее снижение цен отмечено на пользование потребительским кредитом – на 3,2%.