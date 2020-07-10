Почётного гражданина Пскова определят по результатам тайного голосования депутатов
По результатам тайного голосования депутатов Псковской городской Думы определят почётного гражданина Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
10 июля на заседании комитета по правовым вопросам под председательством депутата Псковской городской Думы Эдуарда Белова рассмотрели вопрос присвоения звания «Почётный гражданин города Пскова».
На заседании также присутствовали глава города Елена Полонская, депутат ПГД Федор Постнов, заместитель главы города Владимир Воробьев, депутат ПГД Дмитрий Пермяков, а также представители администрации и прокуратуры города Пскова.
Звание «Почётный гражданин Пскова» может быть присвоено одному или двум кандидатам.
3 июля было проведено заключительное совещание с представителями организаций, делегирующих своих кандидатов на звание «Почётный гражданин города Пскова». В ходе совещания было проведено тайное рейтинговое голосование, по результатам которого Владимир Иванов получил 31 балл, Юрий Соседов - 23 балла, Станислав Семенюта - 12 баллов.
Иванов Владимир Иванович - детский врач-хирург Псковской областной клинической больницы.
Соседов Юрий Кириллович - инспектор Псковского областного военного комиссариата. Соседов Юрий Кириллович прошел путь от курсанта Суворовского училища до командира 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Став военным пенсионером, проводит большую общественную работу.
Семенюта Станислав Юрьевич - инспектор Псковского областного военного комиссариата. 1996-2005 - командир 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.