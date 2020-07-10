Женщина на Chery въехала в столб на Крестовском шоссе

12:38, 10 июля 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









63-летняя женщина, управляя автомобилем Chery, не справилась с управлением транспортным средством, врезалась в бордюр, а потом в мачту уличного освещения.

Как сообщил корреспондент Псковского агентства информации, ДТП произошло 10 июля около 12 часов дня в Пскове на Крестовском шоссе, напротив АГЗС.

В результате ДТП женщина пострадала, на месте ей оказали медицинскую помощь, от госпитализации в медицинское учреждение она отказалась.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС и бригада скорой медицинской помощи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.