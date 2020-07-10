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Общество

В Псковской области определили победителей регионального конкурса на звание лучшего учителя

Победителей регионального конкурса на звание лучшего учителя 2020 года определили в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

За высокие достижения в педагогической деятельности были отмечены все 17 педагогов, которые принимали участие в конкурсе.

В четвёрку победителей конкурсного отбора лучших учителей образовательных организаций Псковской области для денежного поощрения из средств федерального бюджета (премия 200 тыс. рублей) за высокие достижения в педагогической деятельности, получивших общественное признание, вошла учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» Елена Синёва. С 2007 года Елена Синёва является экспертом ЕГЭ по истории, а с 2016 года – экспертом ОГЭ по обществознанию. А также победителем городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2017», призёром областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России -2017», призёром Всероссийского дистанционного конкурса «Учитель года России - 2018», лауреатом Всероссийского конкурса интернет-проектов образовательного пространства «Педагогика 21 века».

Денежное поощрение за высокие достижения в педагогической деятельности из областного бюджета (премия 100 тыс. рублей) получат шесть педагогов Псковской области.

В их число вошли 5 учителей из школ города Пскова: Светлана Жалейко, учитель истории и обществознания МАОУ «Гуманитарный лицей»; Татьяна Храброва, учитель начальных классов МАОУ «Гуманитарный лицей»; Любовь Анисимова, учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина»; Анастасия Димитриева, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»; Наталья Зарембо, учитель русского языка и литературы МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С.В. Самойлова».

Кроме того, семь учителей получат дополнительную региональную премию в размере 25 тысяч рублей. В их число вошла учитель русского языка и литературы МБОУ «Псковский технический лицей» Ирина Ланцова.

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