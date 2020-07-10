ВОЗ допускает возврат ограничений из-за коронавируса в России

13:52, 10 июля 2020, ПАИ

В ВОЗ допустили возврат ограничений в России из-за коронавирусной инфекции. Не исключается, что стране снова придётся вводить ограничительные меры из-за пандемии, пишет РИА Новости.

«Если не будет соблюдаться дистанция, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», - рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Вероятность возвращения запретов будет сохраняться до тех пор, пока в мире не будет вакцины или лекарства от коронавируса.

«Надо быть к этому готовыми, - подчеркнула Вуйнович. – Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус ещё больше распространится».

По данным на 10 июля, в России коронавирусом заразились ещё 6 635 человек. Общее количество заражённых в стране достигло 713 936.