Реконструкцию водопровода в Переслегино должны закончить в конце августа
Василий Осипов призвал ускорить сроки реализации проекта по реконструкции системы водоснабжения в деревне Переслегино Великолукского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Заместитель губернатора Василий Осипов накануне, 9 июля, совершил рабочий визит в Великолукский район. В частности, проконтролировал строительство дома для переселенцев из аварийного жилья в Великолукском районе.
В 2020 году продолжается реализации проекта по реконструкции системы водоснабжения в деревне Переслегино Великолукского района. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Чистая вода».
Василий Осипов во время посещения объекта отметил, что необходимо наверстывать отставание от графика, которые связаны с ограничительными мероприятиями из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Первоначальный срок сдачи объекта продлен до конца августа 2020 года. Подрядчик обязался ликвидировать отставание от графика и выполнить работы в срок.