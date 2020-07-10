0
15:38
«Хватило часа, чтобы всё написать»: Псковские выпускники сдали ЕГЭ по математике
15:18
Михаил Ведерников рассказал о невельской партизанке
15:12
О бюджете театра, диковатой публике и YouTube-сериалах – в интервью с арт-директором Псковского театра драмы
14:20
Передача о псковском храме в Камно вышла на телеканале «Спас»
13:52
ВОЗ допускает возврат ограничений из-за коронавируса в России
12:57
Воспитанники тренера Владимира Ивасенко просят псковского губернатора оказать помощь в его лечении
12:56
Каменную постройку обнаружили псковские археологи на улице Леона Поземского
Еще новости
Общество

Реконструкцию водопровода в Переслегино должны закончить в конце августа

Фото Дарьи Хватковой.

Василий Осипов призвал ускорить сроки реализации проекта по реконструкции системы водоснабжения в деревне Переслегино Великолукского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Заместитель губернатора Василий Осипов накануне, 9 июля, совершил рабочий визит в Великолукский район. В частности, проконтролировал строительство дома для переселенцев из аварийного жилья в Великолукском районе.

В 2020 году продолжается реализации проекта по реконструкции системы водоснабжения в деревне Переслегино Великолукского района. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Чистая вода».

Василий Осипов во время посещения объекта отметил, что необходимо наверстывать отставание от графика, которые связаны с ограничительными мероприятиями из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Первоначальный срок сдачи объекта продлен до конца августа 2020 года. Подрядчик обязался ликвидировать отставание от графика и выполнить работы в срок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

«Хватило часа, чтобы всё написать»: Псковские выпускники сдали ЕГЭ по математике
10 июля 2020
«Хватило часа, чтобы всё написать»: Псковские выпускники сдали ЕГЭ по математике
Михаил Ведерников рассказал о невельской партизанке
10 июля 2020
Михаил Ведерников рассказал о невельской партизанке
Передача о псковском храме в Камно вышла на телеканале «Спас»
10 июля 2020
Передача о псковском храме в Камно вышла на телеканале «Спас»
ВОЗ допускает возврат ограничений из-за коронавируса в России
10 июля 2020
ВОЗ допускает возврат ограничений из-за коронавируса в России
Воспитанники тренера Владимира Ивасенко просят псковского губернатора оказать помощь в его лечении
10 июля 2020
Воспитанники тренера Владимира Ивасенко просят псковского губернатора оказать помощь в его лечении
Каменную постройку обнаружили псковские археологи на улице Леона Поземского
10 июля 2020
Каменную постройку обнаружили псковские археологи на улице Леона Поземского
Почётного гражданина Пскова определят по результатам тайного голосования депутатов
10 июля 2020
Почётного гражданина Пскова определят по результатам тайного голосования депутатов
Глава Дновского района: Эпидемическая ситуация в муниципалитете стабильная
10 июля 2020
Глава Дновского района: Эпидемическая ситуация в муниципалитете стабильная

Идет загрузка...