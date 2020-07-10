На 20% подняли зарплату сотрудникам почты в Псковской области

17:31, 10 июля 2020, ПАИ

В Псковской области на 20% увеличилась зарплата сотрудников почты. Об этом рассказал руководитель УФПС Псковской области АО «Почта России» Евгений Каратушин в эфире проекта ПАИ-livе 10 июля.

«Зарплата сотрудникам основного производства – операторам, почтальонам, сотрудникам отделения связи была поднята с 1 ноября 2019 года, в среднем на 20%», - отметил Евгений Каратушин, добавив, что зарплаты были также подняты сотрудникам вспомогательного производства – водителям, работникам сортировочного цеха.

Также руководитель УФПС подчеркнул, что оплата труда прозрачна и справедлива.

«У нас есть премия за выполнение производственных показателей, есть сетевые выплаты – оплата труда по дополнительному функционалу», - добавил Евгений Каратушин.