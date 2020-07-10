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Около 220 тысяч лишилась псковичка из-за действий телефонного мошенника

65-летняя жительница Псковского района лишилась около 220 тысяч рублей из-за действий дистанционного мошенника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что злоумышленники пытаются завладеть ее сбережениями, и чтобы этого не допустить незнакомец предложил пенсионерке перевести ее денежные средства на «безопасный счет», который он указал. Женщина перевела деньги, а когда поняла, что ее ввели заблуждение, обратилась за помощью в полицию.

А в Пскове 26-летняя девушка по аналогичной мошеннической схеме 9 июля не досчиталась на своей банковской карте 61 тысячи рублей.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, добавили в ведомстве.

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