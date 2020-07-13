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Общество

Виновная в ДТП врач Великолукской больницы уволилась

Гастроэнтеролог Великолукской межрайонной больницы Елена Гарева ушла из медицинского учреждения после решения суда по ДТП, виновницей которого она стала.

В апреле 2019 года женщина сбила на пешеходном переходе 57-летнюю дачницу. Пострадавшая получила серьезные переломы – требовалось длительное и дорогостоящее лечение. Мирно решить вопрос не удалось. Потерпевшая сторона уверена, что водитель делала все, чтобы уйти от ответственности и ни разу не подумала о том, какой вред нанесла здоровью пенсионерки. Водитель считает, что попалась на удочку шантажистов: по ее словам, у нее начали требовать крупные суммы, поэтому она прекратила с ними контакт и стала ждать решения суда.

Первый суд признал Гареву невиновной: протокол был составлен с ошибкой, и «состава преступления» в нем зафиксировано не было.

Фото из личного архива героев публикации, сделано в августе 2019 года.

Тогда Хлебниковы – пострадавшая мать и ее сын – обратились во Всероссийский центр помощи пострадавшим. Спустя полтора года удалось добиться признания вины, лишения водительских прав, увольнения виновной и возмещения морального вреда – 150 тысяч рублей. При этом на лечение и восстановление, которое продолжается до сих пор, у семьи ушло намного больше: сын влез в долги, с которыми расплачивается до сих пор.

В петербургской клинике пострадавшей установили аппарат Илизарова, чтобы женщина не осталась инвалидом. Фото из личного архива героев публикации.

После приговора виновница ДТП выдохнула: наконец-то судебное разбирательство закончилось. Но  покалеченная женщина не готова мириться с равнодушием виновницы, а также ждет материальной компенсации, которую можно будет потратить на оздоровительный курс в санатории.

Корреспондент Псковского агентства информации вернулся к этой запутанной истории, которая поделила жизни людей на «до» и «после» и продолжается, вопреки подведенного судом итога. Подробности истории читайте в статье «ДТП длиной в шесть лет: врач сбила пожилую великолучанку на пешеходном переходе».

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