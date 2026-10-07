Псковичей приглашают принять участие в Международном форуме «Мы вместе»

08:27, 07 октября 2026, ПАИ

Открыта регистрация на Международный форум «Мы вместе – 2026». Мероприятие пройдёт в Москве, в Национальном центре «Россия», с 2 по 5 декабря. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Форум соберёт десять тысяч человек из 89 регионов России и более 40 стран: волонтёров, представителей некоммерческих организаций и бизнеса, участников гуманитарных миссий, экспертов и финалистов премии «Мы вместе».

В этом году участники обсудят, как добровольчество меняет человека и его семью, помогает объединять поколения, поддерживать людей и находить решения для общества. Главная тема форума – «Код изменений. Сила нашего воздействия».

Также на форуме объявят лауреатов шестого сезона Международной премии «Мы вместе». В финале представлены 99 проектов из России и других стран.

Регистрация доступна на сайте форум.мывместе.рф.