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Общество

Пассажирскую платформу реконструируют на железнодорожном вокзале Пскова в 2021 году

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Реконструкцию пассажирской платформы № 1 выполнят на железнодорожном вокзале Пскова в 2021 году. Об этом сообщил комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, отвечая на вопрос подписчика в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.

«Нет ли в планах для «Ласточки» сделать нормальную платформу? На уровне её пола. Ужасно тяжело подниматься пожилым, мамам с детками на руках, беременным. Спускаться тоже опасно», – поинтересовалась псковичка.

Региональный комитет по транспорту ответил, что в целях повышения качества обслуживания пассажиров на объектах пассажирского комплекса ОАО «РЖД» в 2020 году предусмотрены проектно-изыскательские работы по реконструкции этой платформы.

Строительно-монтажные работы на платформе пройдут в 2021 году в рамках инвестиционной программы Дирекции вокзалов.

С целью обеспечения безопасности сотрудники железнодорожного вокзала могут оказать помощь пассажирам при посадке и высадке.

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