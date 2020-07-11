Ямочный ремонт провели на платной автодороге в Невельском районе

11:17, 11 июля 2020, ПАИ

Работы по устранению аварийной ямочности провели на платной автомобильной дороге регионального значения «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» в июле. Об этом сообщил комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, отвечая на соответствующий вопрос местного жителя в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.

«Будет ли произведен ремонт платной дороги в Невельском районе Псковской области? Платить за ямы и убитый асфальт 250 рублей кажется не совсем правильным», – спросил подписчик.

«Участок автомобильной дороги регионального значения «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» км 158+620 – км 191+560, расположенный в Невельском районе, в ближайшее время к ремонту не запланирован», – ответили в комитете. Эксплуатационное состояние этой дороги поддерживается в рамках средств, выделяемых на содержание автодорог общего пользования регионального значения.

Отмечается, что после проведения ямочного ремонта дефекты, превышающие предельно-допустимые значения, отсутствуют.

«Псковавтодор» ежемесячно проводит обследование состояния автомобильных дорог и приемку выполненных работ по содержанию за отчетный период. В случае выявления недостатков подрядчику выписывают сроки устранения замечаний, а некачественно выполненные работы не принимаются.