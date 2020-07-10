Петербурженка украла потерянный пожилой псковичкой кошелёк

12:03, 11 июля 2020, ПАИ

25-летняя жительница Ленинградской области украла потерянный пожилой женщиной кошелек в центре Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

16 июня в Летнем саду у памятника А. С. Пушкину 68-летняя псковичка потеряла кошелек, в котором находились 1 400 рублей и банковская карта. Впоследствии с утраченной карты были сняты 1 800 рублей.

Подозреваемую установили сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову. Безработная петербурженка призналась в краже. По данному факту возбуждено уголовное дело.