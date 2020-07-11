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Общество

Запланирована поэтапная реконструкция аэропорта в Пскове

Фото Дарьи Хватковой

Запланированы поэтапная реконструкция инфраструктуры аэропорта «Псков» имени княгини Ольги и строительство нового терминала. Об этом сообщил комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, отвечая на вопрос местного жителя в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Будет ли отремонтирован аэропорт? А то цены на билеты выросли в 10 раз, а качество осталось прежним. И есть ли какая-то антимонопольная проверка цен на билеты?», – поинтересовался подписчик.

Согласно проекту, планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы и перрона, патрульной и внутриаэродромных дорог, ограждения аэродрома. Также предстоит заменить светосигнальную систему, построить новый терминал прибытия и реконструировать нынешнее здание аэропорта.

Фото Дарьи Хватковой

В комитете также пояснили, что рост цен на билеты регулируется самим перевозчиком, а сами авиакомпании могут изменять стоимость в зависимости от сезонности, популярности маршрутов и иных факторов.

Основная причина повыщения цены на билеты – начало туристического сезона или интересные для посещения события.

«Дополнительно сообщаем, что проверкой тарифной политики и контролем изменения цен на авиабилеты российских авиакомпаний занимается Федеральная антимонопольная служба», – добавили в комитете.

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