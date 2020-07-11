Запланирована поэтапная реконструкция аэропорта в Пскове
Запланированы поэтапная реконструкция инфраструктуры аэропорта «Псков» имени княгини Ольги и строительство нового терминала. Об этом сообщил комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, отвечая на вопрос местного жителя в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
«Будет ли отремонтирован аэропорт? А то цены на билеты выросли в 10 раз, а качество осталось прежним. И есть ли какая-то антимонопольная проверка цен на билеты?», – поинтересовался подписчик.
Согласно проекту, планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы и перрона, патрульной и внутриаэродромных дорог, ограждения аэродрома. Также предстоит заменить светосигнальную систему, построить новый терминал прибытия и реконструировать нынешнее здание аэропорта.
В комитете также пояснили, что рост цен на билеты регулируется самим перевозчиком, а сами авиакомпании могут изменять стоимость в зависимости от сезонности, популярности маршрутов и иных факторов.
Основная причина повыщения цены на билеты – начало туристического сезона или интересные для посещения события.
«Дополнительно сообщаем, что проверкой тарифной политики и контролем изменения цен на авиабилеты российских авиакомпаний занимается Федеральная антимонопольная служба», – добавили в комитете.