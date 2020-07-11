13 млн рублей получит Псковская область на выплату компенсаций за отпуск медработникам

14:25, 11 июля 2020, ПАИ

13 млн 767,9 тыс. рублей получит Псковская область на выплату медработникам увеличенных отпускных или компенсаций за отпуск, от которого они были вынуждены отказаться из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте правительства, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Речь идет о врачах, среднем и младшем медперсонале, водителях скорой помощи, а также сотрудниках медицинских организаций, подведомственных органам власти», – отмечается в сообщении. Этой категории работников по поручению президента России выплачиваются стимулирующие надбавки за особые условия труда в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Выплаты будут учитываться при расчёте отпускных. Именно с этим связана необходимость дополнительного финансирования.

Средства поступят из резервного фонда правительства. Более 4 млрд рублей получат регионы и ещё более 1 млрд – подведомственные медицинские организации.