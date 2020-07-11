13 млн рублей получит Псковская область на выплату компенсаций за отпуск медработникам
13 млн 767,9 тыс. рублей получит Псковская область на выплату медработникам увеличенных отпускных или компенсаций за отпуск, от которого они были вынуждены отказаться из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте правительства, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Речь идет о врачах, среднем и младшем медперсонале, водителях скорой помощи, а также сотрудниках медицинских организаций, подведомственных органам власти», – отмечается в сообщении. Этой категории работников по поручению президента России выплачиваются стимулирующие надбавки за особые условия труда в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Выплаты будут учитываться при расчёте отпускных. Именно с этим связана необходимость дополнительного финансирования.
Средства поступят из резервного фонда правительства. Более 4 млрд рублей получат регионы и ещё более 1 млрд – подведомственные медицинские организации.