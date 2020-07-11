Книга Николая Либикова «Минувшей осени блюз» – обзор колумниста ПАИ

16:00, 11 июля 2020, ПАИ

Передо мной книга стихов псковского поэта Николая Либикова. Нет, не так. Передо мной – единственная книга стихов псковского поэта Николая Либикова, вышедшая при жизни автора. Поэт скончался в ночь с 3 на 4 июля сего года после непродолжительной болезни. Именно о ней я сейчас расскажу. Но сначала расскажу о себе, чтобы вы не задавались вопросом: «А кто ты такой, чего это вдруг пишешь?».

Меня зовут Александр. Я окончил филологический факультет ПсковГУ (уже достаточно давно). В своем блоге буду рассказывать о книгах псковских авторов. Книги и авторы будут самыми разными – стихи и проза, ныне живущие авторы и те, кого в живых уже нет. Основная цель – рассказать и заинтересовать потенциального читателя. Важно: я не собираюсь никого в своих статьях критиковать. Наоборот, буду делать акцент на том, что интересно и заслуживает внимания у конкретного автора. Кроме того, обещаю избегать слов типа «дуализм» и сочетаний вроде «семиотическое взаимодействие». Постараюсь писать простым и понятным языком, потому что, повторюсь, цель не анализ, а именно рассказ. Это подразумевает и сам формат блога. Если после прочтения статьи у вас в голове возникнут мысли: «Хм, интересно, надо поглядеть эту книжку», «Что ты вообще понимаешь в литературе? Я сейчас прочитаю и сам напишу, как надо», «Странно, что не знал о таком авторе раньше» - значит, всё пошло по плану.

…Книга Николая Либикова называется «Минувшей осени блюз». Название уже навевает ностальгию и заставляет читателя вспомнить события своей минувшей осени. Выбрано название неспроста. В книге представлены стихотворения, написанные Николаем с 1976 по 1997 год! Т.е минувших времен года было достаточно. И при этом, самое интересное, что в книге всего… 64 страницы!!! Это даже не книга – книжка, «крохотки» Николая Либикова. Почему стихотворений так мало? Может быть, столько всего и было написано. Другой вариант – выбраны самые лучшие тексты. Либо исходили из возможностей по набору, печати. Как рассказывали очевидцы – Николай вообще не хотел издавать книгу. Но настоял Алексей Маслов, поэт и друг, он сам набирал тексты на компьютере «чтобы осталось хоть что-то после…». Нужно отдать должное Алексею. Если бы не он – книги вообще могло бы не быть. А так есть. Была выпущена она в 1997 году, тиражом в 200 экземпляров. И после – ни одной книжки до самой смерти Николая Либикова.

Книгу предваряют два абсолютно разных эпиграфа. Первый из Книги Песни Песней Соломона: «…не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно…» Второй из Достоевского: «За стишки и в школах ребятишек секут…». Почему выбраны именно эти эпиграфы – об этом лучше поговорить в конце. А сейчас лучше перейти непосредственно к стихам.

Впервые я услышал о поэте, когда увидел его четверостишие в мини-рубрике «Бяки-буки от Николая Либикова» в газете «КурьерЪ». Это были, в основном, юмористические четверостишия на актуальные темы. Например, вот:

«Куда в жару деваться нам?

Пусть интуиция подскажет.

Купайтесь в золоте реклам,

Пока во Пскове нету пляжа».

Что-то незамысловатое и простое. Примерно что-то подобное я сначала ожидал увидеть и в книге. Но, как оказалось, был не прав. Уже на первой страничке читаю:

«Давно забытая тетрадь.

Словам легко, а мыслям тесно…

Дано ли нам предугадать?

Когда дано, -

Неинтересно».

Несмотря на кажущуюся простоту, в тексте имеется отсылка к знаменитому стихотворению Тютчева «Нам не дано предугадать...». Николай Либиков продолжает тему и развивает ее.

Дальше – еще одно интересное открытие. Верлибр. Верлибры встречаются у псковских поэтов достаточно редко даже сейчас, чего уж говорить про то, что было двадцать лет назад.

«Не мни.

Не мни себя.

Не мни себя великим.

Кому нужна

Мятая величина».

Интересная игра слов рождает прекрасное стихотворение, наполняя его смыслом от строчки к строчке.

Только привыкаешь к одному, как появляется совсем другое – например, вполне себе мужская лирика, переживания потихоньку выходят на первый план:

«Забивай Млечный путь в косяк,

Да рвани подтяжки струной,

В этой жизни любой пустяк

Может болью стать головной».

Наверное, в этот момент читатель может подумать: «Да, жизненно, так и есть». Следующая страница – тот же лейтмотив. Но менее эмоциональный. И вроде бы снова начинаешь привыкать, как вдруг неожиданная внезапность. Лирический герой находит выход из мира тоски и житейских проблем. Получается вполне себе веселый гимн пиву. Почему бы и нет?

«Согрей в ладонях друга руку,

В лицо не усмехайся криво,

Сейчас с тобой разгоним скуку!

Пусть в этом нам поможет

ПИВО!»

Любовная лирика? Не вопрос. И вот уже стихотворение с названием «Будущей жене». Чувственное и проникновенное стихотворение, в котором лирический герой (читай – автор) задается вопросом – сможет ли она с ним жить? Не осудит ли себя за этот опрометчивый шаг. И дальше – снова любовная лирика. Но разная. Переживания сменяются тоской, тоска сменяется… Впрочем, читайте сами:

«Из голубого лукошка

Хвостатые падают звезды,

А кажется, дикая кошка

Лапой царапает воздух.

Вот кузовок уронила,

Звездочки зазвенели,

Неяркие неба чернила

Без них совсем потемнели.

Но темень пошла на убыль,

Свет все равно мерцал:

Я звезды ловил

В губы

У твоего

Лица».

Необыкновенная образность и певучесть, внимание к слову – каждое из слов на своем месте, а сами образы раскрываются постепенно. И даже «темень пошла на убыль». Потому что где любовь – там всегда свет.

Читаешь дальше – и не перестаешь удивляться, насколько разные стихотворения по настроению, по тематике, по манере написания, в конце концов. Николай Либиков обращается в своих стихотворениях к друзьям, к Богородице, к будущей жене, опять же. Делает он это совершенно по-разному, но в то же время всегда узнаваем. В этом смысле он самый настоящий поэт. Если хотите – сами в этом убедитесь. Возьмите его книжку в Центральной городской библиотеке на Конной, 6.

P.S. Почему я в самом начале текста акцентировал внимание на том, что это единственная книга, вышедшая при жизни, а не просто единственная? Потому что хочется верить, что она не останется единственной.

P.P.S Ах да, про эпиграфы. Предлагаю прочитать книжку и самим решить для себя, почему именно эти строки выбрал автор :)

P.P.S В свою очередь, и я благодарю Центральную библиотеку за то, что предоставили книжку для ознакомления. Мои благодарности!

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Николай Либиков родился 22 мая 1959 года. В 1980 году окончил псковское культпросветучилище. Работал в Псковском камерном театре, Псковском областном театре кукол, снимался в эпизодических ролях у таких режиссеров как Игорь Зайцев, Вера Сторожева, Дмитрий Месхиев, Егор Баранов. Стихи Николая Либикова публиковались в газете «Новости Пскова», сборниках «Дофигаэдр» и «Дофигаэдр-97», «Скобари». В ночь с 3 на 4 июля 2020 года поэта не стало.