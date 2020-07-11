Акцию «Автокресло спасает жизнь» провели сотрудники полиции в Печорах

16:24, 11 июля 2020, ПАИ

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» провели в Печорах акцию «Автокресло спасает жизнь» в рамках мероприятия «У ПДД каникул нет!», которая нацелена на снижение количества ДТП с детьми. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция усилила контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями, которые перевозят несовершеннолетних. Участникам акции раздали тематические листовки, в которых указывалось, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере 3000 рублей (часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ).

В ведомстве напомнили, что отсутствие детских кресел в салоне может привести к самым серьезным последствиям. Водители не должны об этом забывать.