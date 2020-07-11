Годовалый малыш утонул в реке на отдыхе с родителями в Псковской области

22:23, 11 июля 2020, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в своём Instagram рассказала подробности трагедии, случившейся 11 июля на реке Неведрянка в Пустошкинском района.

«В реке погиб годовалый малыш, который приехал на отдых с родителями, – отметила она. – Четвёртая детская потеря на воде с начала лета в регионе».

Наталия Соколова призвала родителей быть бдительными. «Вода не прощает ошибок! Не оставляйте детей без присмотра! Хватит и одной минуты, чтобы каяться потом всю жизнь!» – добавила она.