Труп годовалого ребёнка нашли в реке в Псковской области
Днём 11 июля в реке Неведрянка в деревне Тимоново Пустошкинского района нашли мёртвое тело годовалого ребёнка. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.
Ребёнок родился 16 мая 2019 года. Велись его поиски. На месте происшествия работают правоохранительные органы, включая следователей Следственного комитета. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В мае в водоёмах Псковской области утонули трёхлетняя Варвара Попова и две 15-летние девочки.