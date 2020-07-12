98 псковичей оказались покусаны клещами на прошедшей неделе

16:06, 12 июля 2020, ПАИ

За неделю с 2 июля по 8 июля в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратилось 98 человек, в том числе 19 детей, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Всего с начала эпидемического сезона обратились 1796 человек, в том числе 581 ребёнок, что на 21,1% ниже в сравнении со среднемноголетними недельными данными. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество обратившихся снизилось на 35,99%.

В этом году против клещевого вирусного энцефалита привиты 1965 человек, в том числе 111 детей. Серопрофилактика проведена 3 детям до 17 лет.

Акарицидные обработки проведены на площади 101 га (за неделю 3,7 га). План по проведению акарицидных обработок выполнен на 16,8%. На территории лечебно-оздоровительных учреждений акарицидные обработки проведены на площади 5,35 га (за неделю 0 га), план 190 га. План по проведению акарицидных обработок выполнен на 2,82%.

С начала сезона исследовано 1254 клеща, снятых с пострадавших (за неделю - 102). Их них исследовано 1254 клеща на клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), 436 на иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), 436 на моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), 432 на гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ).

Согласно молекулярно-генетическим исследованиям клещей, КВЭ зарегистрирован в 18 случаях (за неделю 0), ИКБ в 105 (за неделю 6), МЭЧ в 24 (за неделю 1), ГАЧ в 1 (за неделю 0).

В Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пунктах.

В городах Псков и Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций. Исследования клещей проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам: Псков, улица Гоголя, дом 21а. Телефон: 8-8112-66-42-80; Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9; телефон: 8-811-53-7-70-90. Часы работы лаборатории: ежедневно с 9:00 до 12:00 с 14:00 до 16:00 кроме субботы и воскресенья.

Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличие сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ, либо его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью.