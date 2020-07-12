Две виртуальные викторины подготовили библиотекари Пскова к Дню города

17:01, 12 июля 2020, ПАИ

Библиотекари Пскова разработали к Дню города две виртуальные викторины: одна для тех, кто только начинает изучать историю своей малой родины, а вторая – для настоящих знатоков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской библиотеке.

Первая викторина, в которой можно проверить свои базовые знания по истории Пскова, опубликована здесь. Первые три участника этой викторины, которые смогут правильно ответить на все вопросы, получат ценные призы.

Вторая викторина посвящена 75-летию великой Победы и освобождению Пскова от немецко-фашистских захватчиков 23 июля 1944 года. Она предлагает всем желающим проверить свои знания по трагической и героической истории Пскова середины XX века и содержит 11 непростых вопросов.

Эта викторина опубликована здесь. Её победителей также ждут призы.

В помощь тем, кто не сможет ответить на все вопросы с первого раза, библиотекари предлагают две хорошие книги по истории Пскова в Великой Отечественной войне.

Первая называется «Битва за Псков. Март 1944», автор Сергей Бирюк. Он давно занимается военной историей и, в частности военной историей Пскова. В предисловии к своей книге Бирюк пишет, что о псковской операции сохранилось относительно немного воспоминаний отечественных и немецких участников тех боев. Отдельных исторических исследований не было вообще.

Вторая книга того же автора называется «Битва за Псков. Апрель 1944». В ней рассказывается о том, как командование Ленинградского фронта, не сумев освободить Псков в начале марта, решило в апреле возобновить наступление на псковском направлении. Во второй половине марта войска были пополнены. С учетом накопленного опыта были также созданы штурмовые батальоны, налаживалось взаимодействие артиллерии с другими родами войск. Однако начатое 31 марта наступление, после успешного прорыва немецкой обороны перешло в позиционное сражение на истощение. Его участники, как советской, так и с немецкой стороны, сравнивали это сражение с боями, проведенными под Ленинградом в 1942-1944 гг. В течение двух недель все попытки советских войск продолжить наступление были отражены противником. И поэтому своего освобождения Пскову пришлось ждать еще три месяца.

События в обеих книгах излагаются в хронологической последовательности - с 1 по 18 марта 1944 года, отдельно по каждой из участвовавших в наступлении армий. Завершающая наступление Ленинградско-Новгородской операции, Псковская наступательная операция длилась с 9 марта по 15 апреля 1944 года.

Обе книги можно взять на абонементе в Центральной библиотеке Пскова на улице Конной. Итоги обеих викторин сотрудники Централизованной библиотечной системы Пскова подведут 23 июля.