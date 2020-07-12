Просьбу 1922 года о бережном отношении к письмам красноармейцев опубликовал псковский архив

12:00, 12 июля 2020, ПАИ

12 июля, в День российской почты, Государственный архив Псковской области опубликовал в Instagram любопытный документ с призывом руководителей почтовой связи о бережном отношении к письмам и посылкам красноармейцев.

Этот документ документ хранится в архивном фонде Невельского уездного союза работников народной связи Государственного архива Псковской области. Обращает на себя внимание язык документа, написанного в 1922 году, отметили архивисты.

«Красная армия — не царская армия, которую стремились китайской стеной отделить от общественной жизни страны». Или: «Как к святыне должны мы относиться к тому, что пишет защитник Республике Советов своей матери, своей жене, своим детям, ко всему тому, что посылается ему из деревни и города, будь то письмо, газета или книга. Революционный долг ваш, товарищи почтовики, принято все меры к тому, чтобы красноармейские письма и открытки пересылались без задержки, чтобы ни на один лишний час не залеживались в почтовых отделениях и конторах письма в армию, газеты и литература», - говорится в призыве.