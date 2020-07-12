Островские дорожники восстановили изношенное полотно на трассе Старый Изборск – Палкино – Остров

22:01, 12 июля 2020, ПАИ

Островские дорожники восстановили дорожное полотно на дороге Старый Изборск – Палкино – Остров в Островском районе, на участке с 43-го по 44-й километр. Рабочие провели фрезерование изношенного покрытия и устройство выравнивающего слоя и верхнего слоя из асфальтобетона, сообщает газета «Островские вести».

Такой же комплекс работ выполнен на отрезке дороги Федосино — Ларино — Тишино в месте примыкания к трассе Старый Изборск – Палкино - Остров. На подъездах к мосту, который расположен на этом участке, отфрезеровано старое покрытие, уложен выравнивающий слой и устроено асфальтобетонное покрытие.

Работы проведены по адресной программе «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».