Владельцы квадрокоптеров требуются поисковому отряду «Лиза Алерт» в Псковской области

19:20, 12 июля 2020, ПАИ

Поисковому отряду «Лиза Алерт» в Псковской области требуются владельцы квадрокоптеров.

«Если ты можешь сходу расшифровать аббревиатуру БПЛА (он же «квадрокоптер», он же «дрон»), мы ищем именно тебя!» - говорится в объявлении, опубликованном в группе отряда.

Там же отмечается, что использование беспилотных летательных аппаратов показывает свою эффективность во время поиска потерявшихся людей в природной среде. Съёмка местности с воздуха позволяет значительно сократить территорию поиска и проверить труднопроходимые места.

«Именно поэтому поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Псковской области набирает в команду счастливых обладателей квадрокоптеров. Если у вас есть летательный аппарат и вы готовы принимать участие в поисках, обращайтесь к Виктору. Зачастую просто снять видео недостаточно, нужно ещё и отсмотреть тысячи снимков в поисках потерявшегося. Поэтому, если ваш зоркий глаз не пропускает ни одну даже самую маленькую деталь, - мы ждём вас в нашей команде», - приглашают псковичей.

Заполнить анкету для новичков можно здесь.