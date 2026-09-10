Беременным студенткам в Псковской области предоставляют индивидуальный план – минобразования

11:40, 10 сентября 2026, ПАИ

Академический отпуск или индивидуальный учебный план предоставляют студенткам, ожидающим ребёнка, в Псковской области. Об этом рассказал заместитель министра образования региона Сергей Николаев в ходе брифинга в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

«На федеральном уровне в нормативных документах предусмотрены все льготы, меры поддержки для такой категории будущих мам. Во-первых, это предоставление академического отпуска по медицинскому показанию. Если же мама понимает, что на период беременности она ещё может посещать занятия, по её заявлению разрабатывается индивидуальный учебный план», – сказал Сергей Николаев.

Он подчеркнул, что образовательные организации всегда идут навстречу. Решение принимается в зависимости от самочувствия и состояния здоровья студентки. «Ни одно учреждение среднего профессионального образования не откажет в предоставлении индивидуального подхода к будущей маме», – подчеркнул заместитель министра.

Он также отметил, что, даже если сегодня принято решение перейти на индивидуальный учебный план, а через месяц ситуация изменится, образовательная организация всегда скорректирует подход.

Заместитель министра назвал академический отпуск наиболее удобным вариантом для студенток, ожидающих ребёнка. «Лучше, конечно, взять академический отпуск, спокойно родить ребёнка и потом продолжить образование. Неважно, через какое время. Только нужно всегда быть на связи с образовательной организацией, чтобы руководитель учреждения понимал, что он не теряет этого человека, что он в поле зрения, что мама вернётся через какое-то время для того, чтобы получить образование», – пояснил гость медиацентра ПАИ.

Сергей Николаев добавил, что студентка также может перейти на заочную форму обучения. «Возможных путей и методов решения данного вопроса огромное количество. Просто не нужно замалчивать, необходимо пытаться проговорить это с руководителем учреждения. Руководитель учреждения поймёт и решит этот вопрос», – заключил заместитель министра.